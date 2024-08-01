Life.ru публикует список пострадавших после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле
SHOT опубликовал список пострадавших после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле
Последствия взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. © Life.ru
Телеграм-канал SHOT опубликовал предварительный список пострадавших в результате обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле.
Последствия обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Видео © Life.ru
- Эдуард С., — 1979 год рождения
- Бадуева В., — 1947 год рождения
- Неизвестный мужчина, крайняя степень тяжести
Кроме того, среди пострадавших двое несовершеннолетних 2012 года рождения.
Всего удалось эвакуировать 70 жильцов из разрушенного, а также соседних домов. Их временно разместят в гостинице.
Напомним, сегодня, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. В результате произошло несколько обрушений подъездов. Спасатели начали разбор завалов. По последним данным, пострадало семь человек.