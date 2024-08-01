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1 августа, 09:30

Life.ru публикует список пострадавших после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

SHOT опубликовал список пострадавших после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Последствия взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. © Life.ru

Последствия взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. © Life.ru

Телеграм-канал SHOT опубликовал предварительный список пострадавших в результате обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле.

Последствия обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Видео © Life.ru

  • Эдуард С., — 1979 год рождения
  • Бадуева В., — 1947 год рождения
  • Неизвестный мужчина, крайняя степень тяжести

Кроме того, среди пострадавших двое несовершеннолетних 2012 года рождения.

Всего удалось эвакуировать 70 жильцов из разрушенного, а также соседних домов. Их временно разместят в гостинице.

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Напомним, сегодня, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. В результате произошло несколько обрушений подъездов. Спасатели начали разбор завалов. По последним данным, пострадало семь человек.

Мария Любицкая
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