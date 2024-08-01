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1 августа, 09:50

Девочку спасли из-под завалов после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Девочку спасли из-под завалов после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об это сообщил мэр города Владислав Пинаев.

"Только что из под завалов спасатели вытащили девочку. Жива. Разбор конструкций продолжается", — написал он в телеграм-канале.

По словам Пинаева, эвакуировано 70 человек. Пострадало восемь, среди них пятеро взрослых и трое детей. На улице Сибирской открыты пункты сбора помощи пострадавшим.

Напомним, сегодня, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. В результате произошло несколько обрушений подъездов. Спасатели начали разбор завалов.

Life.ru публикует список пострадавших после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле
Life.ru публикует список пострадавших после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле
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Life.ru

Никита Никонов
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