Девочку спасли из-под завалов после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об это сообщил мэр города Владислав Пинаев.

"Только что из под завалов спасатели вытащили девочку. Жива. Разбор конструкций продолжается", — написал он в телеграм-канале.