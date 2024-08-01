Девочку спасли из-под завалов после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле
Девочку спасли из-под завалов после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об это сообщил мэр города Владислав Пинаев.
"Только что из под завалов спасатели вытащили девочку. Жива. Разбор конструкций продолжается", — написал он в телеграм-канале.
По словам Пинаева, эвакуировано 70 человек. Пострадало восемь, среди них пятеро взрослых и трое детей. На улице Сибирской открыты пункты сбора помощи пострадавшим.
Напомним, сегодня, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. В результате произошло несколько обрушений подъездов. Спасатели начали разбор завалов.
Life.ru