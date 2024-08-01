Живут в другом районе: Двое пострадавших при обрушении в Тагиле школьников забрели туда случайно

Пострадавший от взрыва в Нижнем Тагиле школьник рассказал SHOT, что вместе с другом (он на правом фото) они случайно забрели район дома на Сибирской улице. Ребята специально для нас сделали новые фотографии — уже из больничной палаты. Друзья с утра решили погулять возле фонтана, а путь к нему лежал через двор дома, где прогремел взрыв. До этого пацаны там не гуляли.