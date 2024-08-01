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1 августа, 10:34

Живут в другом районе: Двое пострадавших при обрушении в Тагиле школьников забрели туда случайно

Двое пострадавших в Нижнем Тагиле школьников случайно проходили мимо

Пострадавший от взрыва в Нижнем Тагиле школьник рассказал SHOT, что вместе с другом (он на правом фото) они случайно забрели район дома на Сибирской улице. Ребята специально для нас сделали новые фотографии — уже из больничной палаты. Друзья с утра решили погулять возле фонтана, а путь к нему лежал через двор дома, где прогремел взрыв. До этого пацаны там не гуляли.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Напомним, сегодня, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. В результате произошло несколько обрушений подъездов. Спасатели начали разбор завалов. Согласно последним данным, пострадали девять человек, среди них пятеро детей. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Алексей Берковиц
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