Живут в другом районе: Двое пострадавших при обрушении в Тагиле школьников забрели туда случайно
Двое пострадавших в Нижнем Тагиле школьников случайно проходили мимо
Пострадавший от взрыва в Нижнем Тагиле школьник рассказал SHOT, что вместе с другом (он на правом фото) они случайно забрели район дома на Сибирской улице. Ребята специально для нас сделали новые фотографии — уже из больничной палаты. Друзья с утра решили погулять возле фонтана, а путь к нему лежал через двор дома, где прогремел взрыв. До этого пацаны там не гуляли.
Фото © SHOT
Напомним, сегодня, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. В результате произошло несколько обрушений подъездов. Спасатели начали разбор завалов. Согласно последним данным, пострадали девять человек, среди них пятеро детей. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.