Число пострадавших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле увеличилось до 9

Число пострадавших в результате обрушения подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, где произошёл взрыв, выросло до девяти. Как сообщает SHOT , среди них пять детей.

В настоящее время спасатели продолжают поиск под завалами нескольких школьников. Среди них Анечка, до которой пытались докричаться около часа назад.