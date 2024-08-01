Число пострадавших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле увеличилось до 9
Число пострадавших в результате обрушения подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, где произошёл взрыв, выросло до девяти. Как сообщает SHOT, среди них пять детей.
Спасение младенца из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Видео ©
Life.ru
В настоящее время спасатели продолжают поиск под завалами нескольких школьников. Среди них Анечка, до которой пытались докричаться около часа назад.
Напомним, сегодня, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. В результате произошло несколько обрушений подъездов. Спасатели начали разбор завалов. Ранее сообщалось о семи пострадавших. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.
Life.ru