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1 августа, 10:09

Число пострадавших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле увеличилось до 9

Число пострадавших в результате обрушения подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле, где произошёл взрыв, выросло до девяти. Как сообщает SHOT, среди них пять детей.

Спасение младенца из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Видео ©

Life.ru

В настоящее время спасатели продолжают поиск под завалами нескольких школьников. Среди них Анечка, до которой пытались докричаться около часа назад.

Напомним, сегодня, 1 августа, газовый баллон взорвался в жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в Свердловской области. В результате произошло несколько обрушений подъездов. Спасатели начали разбор завалов. Ранее сообщалось о семи пострадавших. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

В полиции Нижнего Тагила проверяют информацию о двух "газовщиках" после взрыва
В полиции Нижнего Тагила проверяют информацию о двух "газовщиках" после взрыва
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
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