Политолог объяснил, почему Харрис на посту президента США — плохой вариант для Зеленского
Политолог Булавицкий: Избрание лидером США Харрис — негативный вариант для Киева
Камала Харрис и Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Возможное избрание американским лидером действующего вице-президента Камалы Харрис является негативным сценарием для Украины. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Константин Булавицкий.
По его словам, характер отношений между Харрис и Владимиром Зеленским был уже определён на Мюнхенской конференции, которая прошла в феврале 2022 года. Тогда Зеленский предложил Харрис организовать поставки вооружения и ввести превентивные санкции против России, на что получил отказ.
Как пояснил Булавицкий, такое решение было обосновано нежеланием дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом в Белом доме говорят об обратной позиции Харрис, подчёркивая её "непоколебимость в поддержке украинского народа".
Попытка усидеть на двух стульях выгодна Харрис. Можно предположить, что подобная политика будет продолжена в случае её победы на выборах. Попрошайничество Зеленского уже откровенно надоело западному истеблишменту. Именно поэтому мы всё чаще слышим призывы к миру.
Даже при нынешней администрации президента США Джо Байдена можно наблюдать всё уменьшающиеся размеры американской военной поддержки.
"О [бывшем президенте США] Дональде Трампе в случае его победы на выборах и говорить не стоит, ибо возможны только два крайних варианта: либо он закончит военную поддержку Украины, либо постарается следовать своему "мирному плану" по её планомерному накачиванию оружием", — заключил собеседник Life.ru.
Ранее американский журнал Time раскрыл, что Харрис за неделю до начала спецоперации отказалась снабжать киевский режим вооружениями. Утверждается, что политический деятель также тогда не захотела вводить против России санкции.