Политолог объяснил, почему Харрис на посту президента США — плохой вариант для Зеленского

Возможное избрание американским лидером действующего вице-президента Камалы Харрис является негативным сценарием для Украины. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Константин Булавицкий.

По его словам, характер отношений между Харрис и Владимиром Зеленским был уже определён на Мюнхенской конференции, которая прошла в феврале 2022 года. Тогда Зеленский предложил Харрис организовать поставки вооружения и ввести превентивные санкции против России, на что получил отказ.

Как пояснил Булавицкий, такое решение было обосновано нежеланием дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом в Белом доме говорят об обратной позиции Харрис, подчёркивая её "непоколебимость в поддержке украинского народа".

Попытка усидеть на двух стульях выгодна Харрис. Можно предположить, что подобная политика будет продолжена в случае её победы на выборах. Попрошайничество Зеленского уже откровенно надоело западному истеблишменту. Именно поэтому мы всё чаще слышим призывы к миру. Константин Булавицкий Политолог, член экспертного клуба "Дигория"

Даже при нынешней администрации президента США Джо Байдена можно наблюдать всё уменьшающиеся размеры американской военной поддержки.

"О [бывшем президенте США] Дональде Трампе в случае его победы на выборах и говорить не стоит, ибо возможны только два крайних варианта: либо он закончит военную поддержку Украины, либо постарается следовать своему "мирному плану" по её планомерному накачиванию оружием", — заключил собеседник Life.ru.