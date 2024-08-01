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1 августа, 11:53

Комитет Совфеда поддержал закон, запрещающий трансляцию треш-стримов

Закон о запрете треш-стримов в России поддержали в Комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. Данный проект рекомендовали одобрить верхней палате парламента.

Согласно документу, под треш-стримами подразумевается "информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений".

Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Также в Совфеде поддержали поправки в КоАП РФ о введении штрафов в размере до 1 миллиона рублей за треш-стримы. Кроме того, был одобрен закон о признании онлайн-трансляции совершения преступления отягчающим обстоятельством по ряду статей УК РФ, включая статьи "Убийство", "Побои" и "Похищение человека".

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий трансляцию треш-стримов. Документ подразумевает мониторинг онлайн-площадок и штрафы до 1 миллиона рублей с изъятием техники для организаторов подобных трансляций. Выявление данного контента будет возложено на владельцев сайтов и соцсетей. Также Life.ru публиковал интервью с одним из авторов законопроекта, депутатом Госдумы Артёмом Метелевым. Он отметил, что в Интернете стало намного меньше треш-контента благодаря СВО. Тем не менее проблема остаётся острой.

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Наталья Демьянова
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