Комитет Совфеда поддержал закон, запрещающий трансляцию треш-стримов

Закон о запрете треш-стримов в России поддержали в Комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. Данный проект рекомендовали одобрить верхней палате парламента.

Согласно документу, под треш-стримами подразумевается "информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений".

Изменения вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Также в Совфеде поддержали поправки в КоАП РФ о введении штрафов в размере до 1 миллиона рублей за треш-стримы. Кроме того, был одобрен закон о признании онлайн-трансляции совершения преступления отягчающим обстоятельством по ряду статей УК РФ, включая статьи "Убийство", "Побои" и "Похищение человека".