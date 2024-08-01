Комитет Совфеда поддержал закон о праве приставов применять силу и оружие

Согласно российскому законодательству, приставы могут применять физическую силу только для обеспечения порядка в суде. В случае принятия поправок такое право получат и другие сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Уточняется, что специалистов обяжут проходить спецподготовку и проверку на пригодность к подобным мерам.

Вместе с тем судебные приставы должны будут предупредить граждан о намерении применить силу, оружие и спецсредства, чтобы те успели выполнить необходимые требования. Также, согласно закону, применение силы и оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц. Однако приставы не будут нести ответственность за вред, который причинили при использовании спецсредств на законных основаниях.