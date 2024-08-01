Самая большая оппозиционная молдавская Партия социалистов выступила против раздувания инцидента с высылкой российского дипломата. Заявление опубликовано пресс-службой партии. Там обвинили режим президента Майи Санду в провоцировании разрыва отношений с РФ — важным стратегическим партнёром Кишинёва.

"Одним из свидетельств стремления к разрыву с Россией стало её провозглашение "враждебным государством" в Стратегии национальной обороны Республики Молдова. Наделение подобным статусом государства, находящегося с нашей страной в дипломатических отношениях, является беспрецедентным актом", — говорится в документе.

Власти раздувают скандал, чтобы не открывать избирательные точки на территории России в преддверии выборов президента республики. В Партии социалистов считают это преступлением против граждан и "росписью в собственном бессилии". Формирование твёрдо намерено исправить это и восстановить партнёрские отношения с РФ во всех сферах, в том числе восстановить нормальную работу посольских и консульских служб, прямого авиасообщения, почтовых и банковских переводов.