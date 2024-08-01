"Расписались в бессилии": В молдавской оппозиции высказались о высылке российского дипломата
В партии социалистов Молдавии осудили антироссийский скандал, раздутый властями
Оппозиционная акция в Кишинёве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ducu Rodionoff
Самая большая оппозиционная молдавская Партия социалистов выступила против раздувания инцидента с высылкой российского дипломата. Заявление опубликовано пресс-службой партии. Там обвинили режим президента Майи Санду в провоцировании разрыва отношений с РФ — важным стратегическим партнёром Кишинёва.
"Одним из свидетельств стремления к разрыву с Россией стало её провозглашение "враждебным государством" в Стратегии национальной обороны Республики Молдова. Наделение подобным статусом государства, находящегося с нашей страной в дипломатических отношениях, является беспрецедентным актом", — говорится в документе.
Власти раздувают скандал, чтобы не открывать избирательные точки на территории России в преддверии выборов президента республики. В Партии социалистов считают это преступлением против граждан и "росписью в собственном бессилии". Формирование твёрдо намерено исправить это и восстановить партнёрские отношения с РФ во всех сферах, в том числе восстановить нормальную работу посольских и консульских служб, прямого авиасообщения, почтовых и банковских переводов.
Напомним, что в МИД Молдавии был вызван посол России Олег Васнецов. Там ему выдвинули ноту протеста после публикации в местных СМИ информации об обвинении двух чиновников из Молдавии в государственной измене и передаче информации иностранному посольству. После этого одного российского дипломата признали персоной нон грата и планируют выдворить из страны.