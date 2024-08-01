Певица МакSим продаёт свой Maybaсh за 4,2 миллиона рублей на сайте объявлений

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) решила продать свой автомобиль Maybach на сайте объявлений. За иномарку звезда просит 4,2 миллиона рублей.

"В этом автомобиле уютно и тепло, атмосфера благоволит к творческому поиску. Именно в пути, находясь в этом автомобиле, были написаны несколько самых любимых песен МакSим", — отметили авторы объявления.

Белый Меrсеdеs-Веnz S400 4МАТIС Маybасh выпущен в 2016 году. Сообщается, что певица решила передать машину благотворительному фонду "Чистые души". Выручка с продажи "майбаха" пойдёт на закупку лекарств и обследование детей с ДЦП, первичным иммунодефицитом и онкологией.