Певица МакSим продаёт свой Maybaсh за 4,2 миллиона рублей на сайте объявлений
Певица МакSим. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова
Певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) решила продать свой автомобиль Maybach на сайте объявлений. За иномарку звезда просит 4,2 миллиона рублей.
"В этом автомобиле уютно и тепло, атмосфера благоволит к творческому поиску. Именно в пути, находясь в этом автомобиле, были написаны несколько самых любимых песен МакSим", — отметили авторы объявления.
Белый Меrсеdеs-Веnz S400 4МАТIС Маybасh выпущен в 2016 году. Сообщается, что певица решила передать машину благотворительному фонду "Чистые души". Выручка с продажи "майбаха" пойдёт на закупку лекарств и обследование детей с ДЦП, первичным иммунодефицитом и онкологией.
Напомним, певица Максим долгое время боролась с алкогольной зависимостью. Она всё же смогла избавиться от пагубной привычки и вернуться на сцену, чтобы вновь радовать поклонников. В марте артистка впервые дала комментарий после продолжительной творческой паузы. При этом отпуск может стоить певице большого гонорара.