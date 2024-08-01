Названо число заключённых, которых обменяют Россия и Запад

В обмене заключёнными между Москвой и западными государствами фигурируют минимум 24 человека. Такие данные в четверг, 1 августа, привели в CBS.

"Обмен 24 заключёнными между США, РФ, ФРГ и тремя другими западными странами. Обмен пока не состоялся", — сообщает телекомпания, подчёркивая, что детали "тщательно скрываются".