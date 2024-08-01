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1 августа, 13:14

Названо число заключённых, которых обменяют Россия и Запад

CBS: В обмене заключёнными между Россией и Западом фигурируют 24 человека

В обмене заключёнными между Москвой и западными государствами фигурируют минимум 24 человека. Такие данные в четверг, 1 августа, привели в CBS.

"Обмен 24 заключёнными между США, РФ, ФРГ и тремя другими западными странами. Обмен пока не состоялся", — сообщает телекомпания, подчёркивая, что детали "тщательно скрываются".

По её данным, в Россию должны вернуться восемь человек, при этом Москва передаст Берлину 12. CBS уточняет, что в переговорах в рамках сделки участвовали представители Белого дома, Госдепартамента и ЦРУ.

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Напомним, ранее 1 августа сообщалось, что Россия освободила журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана в рамках сделки с США по обмену заключёнными. Слухи о скором крупном обмене между Россией, США, Германией и Белоруссией появились накануне.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shawn Hamilton

Никита Осипов
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