Шокированного кота достали из-под завалов в Нижнем Тагиле
Кот, которого спасли в Нижнем Тагиле после обрушения пятиэтажки. Обложка © Telegram / "МЧС России"
Сотрудники МЧС России вызволили испуганного котика из-под завалов в Нижнем Тагиле. Хвостатый не сильно пострадал, правда был шокирован происходящим, судя по выражению мордочки. Об этом сообщает ведомство в телегркам-канале.
Кота в шоковом состоянии передали волонтёрам для поиска хозяев. Видео © Telegram / МЧС России
Спасатели достали пушистого пострадавшего из-под бетонной плиты. Сейчас перепуганного котика отдали волонтёрам, они постараются найти его хозяев.
Ранее Life.ru рассказал, что количество пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20. Погибло при этом четыре человека, двое — дети. Напомним, что трагедия произошла 1 августа. О ЧП уже сообщили президенту РФ Владимиру Путину.