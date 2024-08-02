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2 августа, 07:18

Шокированного кота достали из-под завалов в Нижнем Тагиле

Кот, которого спасли в Нижнем Тагиле после обрушения пятиэтажки. Обложка © Telegram / "МЧС России"

Кот, которого спасли в Нижнем Тагиле после обрушения пятиэтажки. Обложка © Telegram / "МЧС России"

Сотрудники МЧС России вызволили испуганного котика из-под завалов в Нижнем Тагиле. Хвостатый не сильно пострадал, правда был шокирован происходящим, судя по выражению мордочки. Об этом сообщает ведомство в телегркам-канале.

Кота в шоковом состоянии передали волонтёрам для поиска хозяев. Видео © Telegram / МЧС России

Спасатели достали пушистого пострадавшего из-под бетонной плиты. Сейчас перепуганного котика отдали волонтёрам, они постараются найти его хозяев.

Женщина чудом выжила под завалами многоэтажки в Нижнем Тагиле
Женщина чудом выжила под завалами многоэтажки в Нижнем Тагиле

Ранее Life.ru рассказал, что количество пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20. Погибло при этом четыре человека, двое — дети. Напомним, что трагедия произошла 1 августа. О ЧП уже сообщили президенту РФ Владимиру Путину.

Наталья Афонина
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