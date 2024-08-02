Байден дал "любовные советы" 12-летней дочери обменянной журналистки и нарвался на хейт в Сети

Президент США Джо Байден дал любовный совет дочери журналистки Алсу Курмашевой, прилетевшей в Штаты в рамках обмена заключёнными. Он сказал 12-летней девочке не заводить "серьёзных отношений с парнями" до 30 лет. Такое хозяин Белого дома выдал на встрече с семьями освобождённых по обмену.

"И запомни: никаких серьёзных отношений с парнями, пока тебе не стукнет 30! Да благословит тебя Бог", — сказал Байден смущённой девочке.

Слова президента не всем пришлись по душе, и многие захейтили Байдена в Сети. Например, пользователи написали, что он "не понимает, что такое приличия, потому что нюхает детей и принимает душ со своей дочерью-подростком".

Также Байден получил и другие комментарии: "Многие дети будут спасены от обнюхивания, как только этот парень покинет свой пост", "Никаких серьёзных парней, пока тебе не исполнится 30, просто интрижки. Может быть, с таким молодым парнем, как я".