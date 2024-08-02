Японцы одобрили визит влиятельного политика в Россию из-за Курил
Депутат Судзуки рассказал, что многие в Японии поддержали его визит в Россию
Многие японцы считают правильной дипломатическую поездку в Москву депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки. Об этом сообщил сам политик по прибытии в Токио из России.
"Меня критиковали люди с низким уровнем понимания. Что тогда они предлагают делать с российско-японскими отношениями? Кто-то же должен что-то делать", — цитирует Судзуки РИА "Новости".
Он отметил, что для него важнее всего отношение к поездке обычных японских рыбаков. По его словам, многие поддерживают дипломатический визит в такие сложные времена. Депутат подчеркнул, что прошлый раз за полёт в РФ критика лилась от чиновников, ничего не понимавших во внешней политике.
Как сообщал Life.ru, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки приезжал в Москву. Вопрос связан с темой возобновления промысла морской капусты в районе курильского острова Сигнальный. Это его не первый уже визит в Россию. После начала СВО он уже прилетал и критиковал действия киевского режима, за что ему пришлось уйти из партии.
Wikipedia / Council.gov.ru