Японский депутат, побывавший в Москве, рассказал об отношении простых граждан к России
Судзуки: Японские рыбаки считают, что политика Токио вредит отношениям с РФ
Мунэо Судзуки. Фото © Wikipedia
Японские рыбаки считают, что политика Токио вредит отношениям с Москвой. Об этом заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, который на днях посещал Россию.
"Рыбаки хотят, чтобы российско-японские отношения снова стали хорошими. Многие считают, что односторонне проамериканская позиция правительства вредит российско-японским отношениям", — цитирует Судзуки РИА "Новости".
Напомним, ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки прилетел в Москву. Судзуки уже не впервые посещает Россию. После начала СВО он прилетал в Москву и открыто критиковал действия киевского режима, за что ему даже пришлось оставить место в партии. После его последнего визита власти Японии даже распространили призыв не посещать РФ из-за высокого "уровня опасности".