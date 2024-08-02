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2 августа, 06:35

Японский депутат, побывавший в Москве, рассказал об отношении простых граждан к России

Судзуки: Японские рыбаки считают, что политика Токио вредит отношениям с РФ

Мунэо Судзуки. Фото © Wikipedia

Мунэо Судзуки. Фото © Wikipedia

Японские рыбаки считают, что политика Токио вредит отношениям с Москвой. Об этом заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, который на днях посещал Россию.

"Рыбаки хотят, чтобы российско-японские отношения снова стали хорошими. Многие считают, что односторонне проамериканская позиция правительства вредит российско-японским отношениям", цитирует Судзуки РИА "Новости".

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Напомним, ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки прилетел в Москву. Судзуки уже не впервые посещает Россию. После начала СВО он прилетал в Москву и открыто критиковал действия киевского режима, за что ему даже пришлось оставить место в партии. После его последнего визита власти Японии даже распространили призыв не посещать РФ из-за высокого "уровня опасности".

Александра Вишнякова
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