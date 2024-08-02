Путин собрал Совбез на оперативное совещание
Путин провёл оперативное совещание в видеоформате с постоянными членами СБ РФ
Президент России Владимир Путин провёл в формате видеосвязи оперативное совещание с Совбезом РФ в его постоянном составе. Первым он заслушал доклад главы МИД РФ Сергея Лаврова. Фрагмент начала онлайн-заседания опубликовала пресс-служба Кремля.
Начало онлайн-совещания президента России Владимира Путина с постоянными участниками Совбеза РФ. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Добрый день, уважаемый коллеги! У нас сегодня несколько вопросов международной повестки, касающихся нашей страны, наших интересов. Докладчики, соответственно, — министр иностранных дел и директор Службы внешней разведки. Я попросил бы вас, кроме запланированных вопросов, обсудить и остановиться на самых актуальных событиях последнего времени", — начал совещание глава Российской Федерации.
А накануне Владимир Путин заслушал доклад руководителя Свердловской области Евгения Куйвашева по результатам работы оперштаба, который был развёрнут после трагедии в Нижнем Тагиле, где случился взрыв в многоквартирном доме. В частности, речь шла об организации пунктов временного размещения, оказании помощи раненым, а также оказании социальных услуг для местных жителей.
Telegram / "Кремль. Новости"