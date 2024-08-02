Омбудсмены России и Украины помогли воссоединиться четырём семьям 2 августа, 12:03 Росия помогла воссоединиться четырём семьям. Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Россия смогла добиться того, чтобы воссоединились четыре семьи, члены которых оказались по разные стороны фронта. Об этом рассказала в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Росия помогла воссоединиться четырём семьям. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Росия помогла воссоединиться четырём семьям. Фото © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

"В результате очередной гуманитарной акции между Россией и Украиной воссоединятся сразу четыре семьи. Это стало возможным благодаря взаимодействию сотрудников нашего Аппарата с представителями украинского омбудсмена", — написала она.

Так, в Россию возвращены 13-летний мальчик; россиянка, которая уезжала на Украину для ухода за своим отцом; украинка вернулась к дочери в Харьковскую область; брат и сестра возвращены с украинской территории. Москалькова подчеркнула, что гуманитарной акции помогли состояться Минобороны РФ, Международный комитет Красного Креста, а также российская Пограничная служба.

Авторы Татьяна Миссуми