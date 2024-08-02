World Boxing выбрала сторону после боя итальянской боксёрши с трансгендером на ОИ-2024

Организация World Boxing не стала критиковать выступление провалившей гендерный тест боксёрши из Алжира Иман Хелиф на женских соревнованиях во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

" [Хелиф] выступала на наших соревнованиях, мы ничего не имеем против", — сказал представитель World Boxing, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил двум боксёрам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже. Это боксёр из Алжира Иман Хелиф и его коллега из Тайваня Линь Юйтин. Они являются биологическими мужчинами, которые считают себя женщинами. Боксёрский поединок между алжирским трансгендером и итальянкой Анджелой Карини продлился всего 46 секунд. Настоящая девушка пропустила два удара в голову и отказалась продолжать бой. Ринг она покинула в слезах.