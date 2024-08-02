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2 августа, 15:06

World Boxing выбрала сторону после боя итальянской боксёрши с трансгендером на ОИ-2024

World Boxing поддержала выступление провалившей гендерный тест Хелиф на ОИ-2024

Боксёрша Иман Хелиф. Обложка © Wikipedia

Боксёрша Иман Хелиф. Обложка © Wikipedia

Организация World Boxing не стала критиковать выступление провалившей гендерный тест боксёрши из Алжира Иман Хелиф на женских соревнованиях во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

"[Хелиф] выступала на наших соревнованиях, мы ничего не имеем против", — сказал представитель World Boxing, отвечая на вопрос ТАСС.

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Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил двум боксёрам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже. Это боксёр из Алжира Иман Хелиф и его коллега из Тайваня Линь Юйтин. Они являются биологическими мужчинами, которые считают себя женщинами. Боксёрский поединок между алжирским трансгендером и итальянкой Анджелой Карини продлился всего 46 секунд. Настоящая девушка пропустила два удара в голову и отказалась продолжать бой. Ринг она покинула в слезах.

Наталья Афонина
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