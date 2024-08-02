Министр спорта Британии жёстко осудила избиение девушки трансгендером на Олимпиаде Министр спорта Британии Нэнди сочла неприятным бой с участием трансгендера на ОИ 2 августа, 16:38 Бой с участием трансгендера-алжирца (в красной форме). Обложка © ТАСС / АР

На Олимпиаде в Париже было невыносимо смотреть на неравный бой в женских состязаниях между трансгендером-алжирцем Иманом Хелифом и итальянкой Анджелой Карини. Об этом рассказала Би-би-си министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Лиза Нэнди.

"Было невероятно некомфортно смотреть этот бой, продолжавшийся 46 секунд. Пока спортивные организации пытаются найти баланс между инклюзивностью, справедливостью и безопасностью, правительства должны сыграть свою роль и убедиться в том, что у этих организаций есть чёткие правила для принятия подобных решений", — поделилась она.

Министр пообещала, что поднимет эту тему во время переговоров с руководством спортивных организаций в течение ближайшего времени.

Авторы Татьяна Миссуми