Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Министр спорта Британии жёстко осудила избиение девушки трансгендером на Олимпиаде

Министр спорта Британии Нэнди сочла неприятным бой с участием трансгендера на ОИ

2 августа, 16:38
Бой с участием трансгендера-алжирца (в красной форме). Обложка © ТАСС / АР

Бой с участием трансгендера-алжирца (в красной форме). Обложка © ТАСС / АР

На Олимпиаде в Париже было невыносимо смотреть на неравный бой в женских состязаниях между трансгендером-алжирцем Иманом Хелифом и итальянкой Анджелой Карини. Об этом рассказала Би-би-си министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Лиза Нэнди.

"Было невероятно некомфортно смотреть этот бой, продолжавшийся 46 секунд. Пока спортивные организации пытаются найти баланс между инклюзивностью, справедливостью и безопасностью, правительства должны сыграть свою роль и убедиться в том, что у этих организаций есть чёткие правила для принятия подобных решений", — поделилась она.

Министр пообещала, что поднимет эту тему во время переговоров с руководством спортивных организаций в течение ближайшего времени.

Российская боксёрша не одобрила избиение девушки трансгендером на Олимпиаде и предложила выход
Российская боксёрша не одобрила избиение девушки трансгендером на Олимпиаде и предложила выход

Напомним, МОК разрешил двум боксёрам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже: это алжирец Иман Хелиф и атлет из Тайваня Линь Юйтин. По своей природе они мужчины, но считают себя женщинами. Хелиф одолел свою соперницу из Италии Анджелу Карини всего за 46 секунд, нанеся ей несколько ударов в голову. Итальянка сдалась и покинула ринг в слезах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!