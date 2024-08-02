Додон объяснил истерику с высылкой российского дипломата из Молдавии
Додон: Кишинёв выдумал скандал с российским дипломатом, чтобы угодить Западу
Игорь Додон. Обложка © Telegram / Igor Dodon
Экс-президент Молдавии Игорь Додон высказался о скандальном решении Кишинёва признать помощника военного атташе посольства России персоной нон грата, обвинив в шпионаже. По мнению лидера оппозиционной Партии социалистов, вся эта ситуация является плодом фантазии режима Майи Санду.
"Думаю, что власти сами придумывают эти истории, чтобы понравиться своим западным кураторам, показать, что они антироссийски настроены… Эта истерика ещё раз показывает, насколько они управляемы из-за рубежа", — заявил Додон, выступая на брифинге.
Напомним, что 1 августа молдавские СМИ распространили информацию об аресте сотрудников парламента страны и пограничной полиции, которые обвиняются в госизмене. Чиновников заподозрили в передаче информации иностранному посольству. Крайним "назначили" работника российского диппредставительства, которому грозит высылка.