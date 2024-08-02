Додон объяснил истерику с высылкой российского дипломата из Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон высказался о скандальном решении Кишинёва признать помощника военного атташе посольства России персоной нон грата, обвинив в шпионаже. По мнению лидера оппозиционной Партии социалистов, вся эта ситуация является плодом фантазии режима Майи Санду.

"Думаю, что власти сами придумывают эти истории, чтобы понравиться своим западным кураторам, показать, что они антироссийски настроены… Эта истерика ещё раз показывает, насколько они управляемы из-за рубежа", — заявил Додон, выступая на брифинге.