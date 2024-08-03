Ультраправые британцы устроили стычки с полицией и сожгли участок в Сандерленде
Массовые беспорядки охватили центральные улицы британского Сандерленда после нападения чернокожего юноши на детский кружок под Ливерпулем. Ультраправые сторонники борьбы с мигрантами бросаются на правоохранителей и даже подожгли центральное отделение полиции города.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как протестующие атакуют силовиков пивными бутылками, дубинками, огнетушителями и камнями. Те в ответ задействуют слезоточивый газ и конные подразделения. Местные власти рекомендовали жителям и гостям города отказаться от посещения центральных улиц из соображений безопасности.
Стычка протестующих с полицией в Сандерленде. Видео © X / Tommy Robinson
Ранее волна протестов охватила и британский Саутпорт. Причина всё та же — резня на танцевальном мастер-классе, где подросток с ножом убил троих детей. Сообщалось о пострадавших среди полицейских.
X / Tommy Robinson