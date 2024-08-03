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3 августа, 01:54

Ультраправые британцы устроили стычки с полицией и сожгли участок в Сандерленде

Массовые беспорядки охватили центральные улицы британского Сандерленда после нападения чернокожего юноши на детский кружок под Ливерпулем. Ультраправые сторонники борьбы с мигрантами бросаются на правоохранителей и даже подожгли центральное отделение полиции города.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как протестующие атакуют силовиков пивными бутылками, дубинками, огнетушителями и камнями. Те в ответ задействуют слезоточивый газ и конные подразделения. Местные власти рекомендовали жителям и гостям города отказаться от посещения центральных улиц из соображений безопасности.

Стычка протестующих с полицией в Сандерленде. Видео © X / Tommy Robinson

Тысячи британцев вышли на митинг против мигрантов на Трафальгарскую площадь
Тысячи британцев вышли на митинг против мигрантов на Трафальгарскую площадь

Ранее волна протестов охватила и британский Саутпорт. Причина всё та же — резня на танцевальном мастер-классе, где подросток с ножом убил троих детей. Сообщалось о пострадавших среди полицейских.

Обложка ©

X / Tommy Robinson

Илья Пушкарев
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