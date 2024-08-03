Суд арестовал главного инженера комплекса "Акватория", где упала часть потолка

Суд отправил под стражу главного инженера водного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где произошло обрушение части потолка. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

"Суд избрал главному инженеру водного комплекса "Акватория" Игорю Черемисину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — говорится в сообщении.

Сотрудника подозревают в том, что он не обеспечил должной организации по техобслуживанию помещений водного комплекса. В ведомстве уточнили, что в результате ЧП пострадало восемь человек, среди которых два несовершеннолетних. Один пострадавший госпитализирован.