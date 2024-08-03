Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 04:12

Суд арестовал главного инженера комплекса "Акватория", где упала часть потолка

Суд отправил под стражу главного инженера водного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где произошло обрушение части потолка. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

"Суд избрал главному инженеру водного комплекса "Акватория" Игорю Черемисину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — говорится в сообщении.

Главного инженера водного комплекса "Акватория" ведут на заседание по избранию меры пресечения. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

Задержан главный инженер аквакомплекса во Владивостоке, где на людей упал потолок
Задержан главный инженер аквакомплекса во Владивостоке, где на людей упал потолок

Сотрудника подозревают в том, что он не обеспечил должной организации по техобслуживанию помещений водного комплекса. В ведомстве уточнили, что в результате ЧП пострадало восемь человек, среди которых два несовершеннолетних. Один пострадавший госпитализирован.

Потолок обрушился в водно-бассейновом комплексе "Акватория" во Владивостоке 1 августа. В этот момент в помещении находились люди. Прокуратура показала видео происшествия.

Обложка ©

Кадр видео Telegram / Прокуратура Приморского края

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров