Суд арестовал главного инженера комплекса "Акватория", где упала часть потолка
Суд отправил под стражу главного инженера водного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где произошло обрушение части потолка. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.
"Суд избрал главному инженеру водного комплекса "Акватория" Игорю Черемисину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — говорится в сообщении.
Главного инженера водного комплекса "Акватория" ведут на заседание по избранию меры пресечения. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края
Сотрудника подозревают в том, что он не обеспечил должной организации по техобслуживанию помещений водного комплекса. В ведомстве уточнили, что в результате ЧП пострадало восемь человек, среди которых два несовершеннолетних. Один пострадавший госпитализирован.
Потолок обрушился в водно-бассейновом комплексе "Акватория" во Владивостоке 1 августа. В этот момент в помещении находились люди. Прокуратура показала видео происшествия.
Кадр видео Telegram / Прокуратура Приморского края