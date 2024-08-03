Дальнобойщики массово бегут с Украины под видом международных рейсов
Украинские дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, массово бросают фуры на границе и скрываются. Никто не хочет возвращаться из-за риска отправиться на фронт, рассказал ТАСС сбежавший в Россию Артём Шевченко.
Мужчина сам видел, как "дальнобойщики, останавливаясь на границе, бросали машины". Некоторые звонили руководству и просто сообщали, что возвращаться в страну больше не планируют и просили забрать автомобиль. Начальство начинает переживать из-за подобных ситуаций и начинает нанимать для управления огромными фурами женщин.
"Из 20 мужиков 17 не пришли с рейса и не знают, кого нанимать теперь на работу", — рассказал Шевченко.
Сам он смог уйти за границу в одно из соседних государств, а потом через Турцию попал в Россию. По его словам, "все хотят жить, ну и мужчины, естественно". Украинец добавил, что в стране тотально просто ненавидят власть.
Ранее Life.ru писал, что в конце апреля два уклониста утонули в реке Тисе при попытке сбежать из страны. Позднее, когда у берегов реки разместили мины, там регулярно начали находить тела пытавшихся сбежать мужчин, которые на них подорвались.