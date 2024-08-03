Дальнобойщики массово бегут с Украины под видом международных рейсов

Украинские дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, массово бросают фуры на границе и скрываются. Никто не хочет возвращаться из-за риска отправиться на фронт, рассказал ТАСС сбежавший в Россию Артём Шевченко.

Мужчина сам видел, как "дальнобойщики, останавливаясь на границе, бросали машины". Некоторые звонили руководству и просто сообщали, что возвращаться в страну больше не планируют и просили забрать автомобиль. Начальство начинает переживать из-за подобных ситуаций и начинает нанимать для управления огромными фурами женщин.

"Из 20 мужиков 17 не пришли с рейса и не знают, кого нанимать теперь на работу", — рассказал Шевченко.