Чемпионка Пацкевич призвала создать отдельную категорию для трансгендеров на ОИ
На Играх в Париже забыли о людях с традиционными ценностями, заявила олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич после скандала с участием боксёров-трансгендеров на ОИ. Спортсменка отметила, что для таких нужно создавать отдельные соревнования.
"Если есть трансгендеры, которые принимают участие в Олимпийских играх, то это должна быть отдельная категория, где они в равных условиях должны бороться между собой. Никогда мужчина не должен бороться с женщиной", — сказала синхронистка в беседе с телеканалом "Звезда".
Как рассказывал Life.ru, недавно в рамках Олимпиады в Париже состоялся бой боксёра-трансгендера Имана Хелифа, который когда-то был мужчиной, с боксёршей из Италии. Он продлился всего 46 секунд, потому что женщина не справилась с натиском былого парня. Позже на ОИ состоялся ещё один неоднозначный матч: спортсменка из Узбекистана Ситора Турдибекова уступила оппоненту из Китая Лин Ю-тинь. Однако китайская атлетка, по некоторым данным, является биологическим мужчиной.
ТАСС / Михаил Джапаридзе