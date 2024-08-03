Чемпионка Пацкевич призвала создать отдельную категорию для трансгендеров на ОИ

На Играх в Париже забыли о людях с традиционными ценностями, заявила олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич после скандала с участием боксёров-трансгендеров на ОИ. Спортсменка отметила, что для таких нужно создавать отдельные соревнования.

"Если есть трансгендеры, которые принимают участие в Олимпийских играх, то это должна быть отдельная категория, где они в равных условиях должны бороться между собой. Никогда мужчина не должен бороться с женщиной", — сказала синхронистка в беседе с телеканалом "Звезда".