Нижегородские полицейские застрелили рассвирепевшего быка ради спасения пастуха
Полицейские спасли пастуха от разъярённого быка в Нижегородской области
В Нижегородской области полицейские спасли пастуха, на которого напал разъярённый бык. Животное чуть не забодало его на берегу реки Ветлуги в рабочем посёлке Воскресенское, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Полицейские спасли пастуха от нападения быка в Нижегородской области. Видео © Telegram / МВД МЕДИА
О нападении рогатого в полицию сообщил очевидец. Через пару минут на место ЧП приехали участковый уполномоченный полиции Андрей Кирюшов и оперуполномоченный Павел Софронов. Они пытались отогнать животное палками, но тот рассвирепел ещё сильнее.
"Оценив обстановку, лейтенант полиции Софронов произвёл три выстрела в воздух, на которые разъярённое животное никак не отреагировало. Тогда сотрудник полиции выстрелил в быка на поражение, предварительно предупредив об этом пастуха", — добавили в ведомстве.
Врачи диагностировали у пострадавшего множественные ушибы и ссадины. Ему оказали первую помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Позднее пастух поблагодарил полицейских за спасение.
А во время забега быков на фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне пострадало восемь человек. Это мероприятие знаменито благодаря энсьерро — бегом от разъярённых быков, который не впервые заканчивается несчастным случаем.
Shutterstock / FOTODOM / alberto clemares exposito