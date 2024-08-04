Назван способ заставить нерадивых хозяев быть в ответе за тех, кого приручили
Зоозащитница Нуриева: Налоги и регистрация заставят хозяев думать о животных
Обязательная регистрация животных и контролирующий орган помогут избежать ситуаций, при которых люди могут заводить питомцев и содержать их в антисанитарных условиях. Такое предложение выдвинула зоозащитница Александра Нуриева.
По словам эксперта-консультанта в зоозащитной сфере и председателя правления регионального общественного движения помощи бездомным животным "Дай лапу", сегодня ветеринарный надзор не имеет права заходить в дом без полиции, а у правоохранителей не всегда есть время на решение таких вопросов. Расширение полномочий ветнадзора значительно бы упростило этот процесс.
"Должно быть чёткое законодательство, регистрация, ответственность за несоблюдение правил. И озвучу непопулярную меру — налог на нестерилизованных животных, как минимум на собак", — заявила Нуриева в беседе с РИА "ФедералПресс".
Ранее Life.ru рассказывал о собаке, которую москвичи заперли на открытом балконе без еды и воды в 30-градусную жару. Как рассказали жильцы дома, полиция отказалась ломать дверь, потому что внутри находится не человек, а животное. На помощь пришли сотрудники МЧС. Им пришлось перелезть через балкон к несчастному псу.