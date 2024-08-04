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Регион
4 августа, 05:28

Назван способ заставить нерадивых хозяев быть в ответе за тех, кого приручили

Зоозащитница Нуриева: Налоги и регистрация заставят хозяев думать о животных

Обязательная регистрация животных и контролирующий орган помогут избежать ситуаций, при которых люди могут заводить питомцев и содержать их в антисанитарных условиях. Такое предложение выдвинула зоозащитница Александра Нуриева.

По словам эксперта-консультанта в зоозащитной сфере и председателя правления регионального общественного движения помощи бездомным животным "Дай лапу", сегодня ветеринарный надзор не имеет права заходить в дом без полиции, а у правоохранителей не всегда есть время на решение таких вопросов. Расширение полномочий ветнадзора значительно бы упростило этот процесс.

"Должно быть чёткое законодательство, регистрация, ответственность за несоблюдение правил. И озвучу непопулярную меру — налог на нестерилизованных животных, как минимум на собак", — заявила Нуриева в беседе с РИА "ФедералПресс".

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Ранее Life.ru рассказывал о собаке, которую москвичи заперли на открытом балконе без еды и воды в 30-градусную жару. Как рассказали жильцы дома, полиция отказалась ломать дверь, потому что внутри находится не человек, а животное. На помощь пришли сотрудники МЧС. Им пришлось перелезть через балкон к несчастному псу.

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Алёна Зиновьева
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