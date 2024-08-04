Назван способ заставить нерадивых хозяев быть в ответе за тех, кого приручили

Обязательная регистрация животных и контролирующий орган помогут избежать ситуаций, при которых люди могут заводить питомцев и содержать их в антисанитарных условиях. Такое предложение выдвинула зоозащитница Александра Нуриева.

По словам эксперта-консультанта в зоозащитной сфере и председателя правления регионального общественного движения помощи бездомным животным "Дай лапу", сегодня ветеринарный надзор не имеет права заходить в дом без полиции, а у правоохранителей не всегда есть время на решение таких вопросов. Расширение полномочий ветнадзора значительно бы упростило этот процесс.