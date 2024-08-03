Задержанный ударил полицейского головой в лицо в здании МВД в Москве
В Москве на мужчину завели дело за применение насилия в отношении полицейского. Задержанный ударил силовика головой в лицо прямо в здании МВД, сообщили в столичном управлении СК.
Фигурант толкнул правоохранителя в здании полиции. Видео © Telegram / Столичный СК
"Зюзинским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", — говорится в сообщении пресс-службы.
По версии следствия, накануне фигурант в здании полиции в Южном Бутове, не желая выполнять требования правоохранителя, применил к нему силу. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве драку с полицейскими учинил 23-летний сын миллиардера Бажаева Тимур. Правоохранители не пропустили его на ресторан-яхту возле стадиона "Лужники" из-за концерта певца Леонида Агутина. В ходе драки молодой человек несколько раз ударил сотрудника органов. Дебошира арестовали до 26 сентября.
Telegram / Столичный СК