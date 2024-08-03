Задержанный ударил полицейского головой в лицо в здании МВД в Москве

В Москве на мужчину завели дело за применение насилия в отношении полицейского. Задержанный ударил силовика головой в лицо прямо в здании МВД, сообщили в столичном управлении СК.

Фигурант толкнул правоохранителя в здании полиции. Видео © Telegram / Столичный СК

"Зюзинским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ", — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, накануне фигурант в здании полиции в Южном Бутове, не желая выполнять требования правоохранителя, применил к нему силу. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.