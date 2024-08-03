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Российский велогонщик Сырица сошёл с дистанции в групповой гонке на Олимпиаде

3 августа, 16:38
Глеб Сырица. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Глеб Сырица. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российский велогонщик Глеб Сырица, выступающий под нейтральным флагом, не достиг финиша во время групповой гонки на Олимпиаде в Париже. Он сошёл с дистанции и отказался от дальнейшей борьбы.

Победу одержал бельгиец Ремко Эвенепул, финишировавший с результатом в 6 часов 19 минут 34 секунды. На второй строчке оказался француз Валентен Мадуа, его отставание от лидера составило всего минуту. И третьим пересёк финишную черту также спортсмен из Франции Кристоф Ляпорт.

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Напомним, во Франции проходят Олимпийские игры, которые завершатся только 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии, по решению МОК, могут присутствовать на соревнованиях только в нейтральном статусе. Участвовать в Играх вызвались 15 российских спортсменов, многие отказались принимать унизительные условия. С начала состязаний уже успели вылететь с Олимпиады теннисистки Екатерина Александрова и Елена Веснина. Неудачно сложилась встреча на корте и у Павла Котова.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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