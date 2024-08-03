Семь человек ранены за день при ударах ВСУ по Белгородчине

Ещё трое мирных жителей было ранено из-за ударов ВСУ по Шебекину и Берёзовке Белгородской области. Таким образом, число раненных за день достигло семи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном телеграм-канале.

"Ещё три мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ. После повторного обстрела Шебекина ранены двое: у мужчины осколочное ранение ноги, у женщины — осколочное ранение левой голени. Бойцы самообороны и сотрудники полиции доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", — сообщил Гладков.

Ещё одна женщина была ранена при ударе дрона-камикадзе по частному дому в селе Берёзовке. У неё контузия, её госпитализировали в белгородскую больницу, добавил губернатор.

Кроме того, из-за обстрела были повреждены территории двух шебекинских микрорайонов. Прямое попадание снарядов в один из домов привело к пожару, который оперативно потушили. В четырёх других домах выбиты окна и повреждены фасады с кровлями. Фрагментами снарядов посекло легковую машину. В настоящее время продолжается уточнение последствий атаки, выполняется подомовой обход, сообщил глава региона.