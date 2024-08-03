Семь человек ранены за день при ударах ВСУ по Белгородчине
Гладков сообщил ещё о троих пострадавших при ударах ВСУ по Белгородчине
Последствия обстрела Белгородской области Вооружёнными силами Украины. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Ещё трое мирных жителей было ранено из-за ударов ВСУ по Шебекину и Берёзовке Белгородской области. Таким образом, число раненных за день достигло семи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном телеграм-канале.
"Ещё три мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ. После повторного обстрела Шебекина ранены двое: у мужчины осколочное ранение ноги, у женщины — осколочное ранение левой голени. Бойцы самообороны и сотрудники полиции доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", — сообщил Гладков.
Ещё одна женщина была ранена при ударе дрона-камикадзе по частному дому в селе Берёзовке. У неё контузия, её госпитализировали в белгородскую больницу, добавил губернатор.
Кроме того, из-за обстрела были повреждены территории двух шебекинских микрорайонов. Прямое попадание снарядов в один из домов привело к пожару, который оперативно потушили. В четырёх других домах выбиты окна и повреждены фасады с кровлями. Фрагментами снарядов посекло легковую машину. В настоящее время продолжается уточнение последствий атаки, выполняется подомовой обход, сообщил глава региона.
Изначально сообщалось, что в результате прилёта боеприпаса в Шебекино были ранены два мирных жителя. Гладков писал о госпитализации мужчины с осколочным ранением лица и женщины с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки. Позже стало известно ещё о двух раненых.