Дроны ВСУ упали на жилые дома в Белгородской области, обошлось без жертв

Украинские беспилотники нанесли очередной удар по заведомо мирным объектам в Белгородской области поздним вечером 3 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. К счастью, в результате атаки нанесён лишь материальный ущерб.

Один из БПЛА упал вблизи частного дома в селе Муром Шебекинского городского округа, пробив стену и повредив фасад здания. Другой дрон угодил в огород и не нанёс урона. Третий беспилотник сдетонировал рядом с многоквартирным домом в селе Петровка Белгородского района.

"В результате атаки повреждено остекление в одной из квартир. Информация о последствиях уточняется", — добавил Гладков.