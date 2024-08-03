Дроны ВСУ упали на жилые дома в Белгородской области, обошлось без жертв
Украинские беспилотники нанесли очередной удар по заведомо мирным объектам в Белгородской области поздним вечером 3 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. К счастью, в результате атаки нанесён лишь материальный ущерб.
Один из БПЛА упал вблизи частного дома в селе Муром Шебекинского городского округа, пробив стену и повредив фасад здания. Другой дрон угодил в огород и не нанёс урона. Третий беспилотник сдетонировал рядом с многоквартирным домом в селе Петровка Белгородского района.
"В результате атаки повреждено остекление в одной из квартир. Информация о последствиях уточняется", — добавил Гладков.
Также губернатор рассказал белгородцам об источнике громких хлопков, которые они могли слышать до ракетной опасности. Звуки связаны с работой дежурных сил ПВО, которым удалось сбить несколько украинских БПЛА.
Напомним, что за минувшие сутки семеро жителей Белгородской области получили ранения в результате ударов ВСУ. Больше всего пострадавших в Шебекине — город попал под обстрел минимум дважды.
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