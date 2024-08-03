Режим ЧС объявлен в Ростовской области после воздушной атаки ВСУ
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки дронов ВСУ
Повреждения в Морозовском районе Ростовской области после атаки дронов ВСУ. Обложка © Стрингер/ТАСС
В Морозовском районе Ростовской области объявлен режим ЧС после ночной атаки украинских беспилотников, сейчас сотрудники спецслужб обходят дома, чтобы оценить ущерб и предложить помощь. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.
"На данный момент зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях. Всем окажем помощь в восстановлении повреждённого имущества", — обещал чиновник.
Напомним, в ночь на 3 августа Ростовскую область атаковали 55 украинских беспилотника. Часть из них ударили по складам и резервуарам с топливом в Каменском и Морозовском районах, что привело к возгораниям. Жертв и пострадавших нет.