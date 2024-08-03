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Режим ЧС объявлен в Ростовской области после воздушной атаки ВСУ

Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки дронов ВСУ

3 августа, 09:30
Повреждения в Морозовском районе Ростовской области после атаки дронов ВСУ. Обложка © Стрингер/ТАСС

Повреждения в Морозовском районе Ростовской области после атаки дронов ВСУ. Обложка © Стрингер/ТАСС

В Морозовском районе Ростовской области объявлен режим ЧС после ночной атаки украинских беспилотников, сейчас сотрудники спецслужб обходят дома, чтобы оценить ущерб и предложить помощь. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"На данный момент зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях. Всем окажем помощь в восстановлении повреждённого имущества", — обещал чиновник.

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Напомним, в ночь на 3 августа Ростовскую область атаковали 55 украинских беспилотника. Часть из них ударили по складам и резервуарам с топливом в Каменском и Морозовском районах, что привело к возгораниям. Жертв и пострадавших нет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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