Режим ЧС объявлен в Ростовской области после воздушной атаки ВСУ

В Морозовском районе Ростовской области объявлен режим ЧС после ночной атаки украинских беспилотников, сейчас сотрудники спецслужб обходят дома, чтобы оценить ущерб и предложить помощь. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"На данный момент зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях. Всем окажем помощь в восстановлении повреждённого имущества", — обещал чиновник.