Ким Чен Ын не исключил обращения к Москве за помощью из-за наводнения

Глава КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, посочувствовавшему последствиям наводнения на северо-западе Северной Кореи, передаёт ЦТАК. По словам северокорейского лидера, Пхеньян, если это будет нужно, обратится к Москве как к "самым искренним друзьям", если почувствует необходимость поддержки.

"На нынешнем этапе приняты государственные меры по срочной ликвидации последствий наводнения, поэтому восстановление будет проводиться по составленному плану. А если в ходе дальнейшего восстановления будет нужна насущная помощь, то будем просить самых искренних друзей, Москву, о помощи", — подчеркнул Ким Чен Ын.

Он добавил, что народ КНДР осознал после слов Путина, что у страны есть "самый близкий друг".