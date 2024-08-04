Ким Чен Ын не исключил обращения к Москве за помощью из-за наводнения
Ким Чен Ын во время спасения населения от наводнения. Обложка © ЦТАК
Глава КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, посочувствовавшему последствиям наводнения на северо-западе Северной Кореи, передаёт ЦТАК. По словам северокорейского лидера, Пхеньян, если это будет нужно, обратится к Москве как к "самым искренним друзьям", если почувствует необходимость поддержки.
"На нынешнем этапе приняты государственные меры по срочной ликвидации последствий наводнения, поэтому восстановление будет проводиться по составленному плану. А если в ходе дальнейшего восстановления будет нужна насущная помощь, то будем просить самых искренних друзей, Москву, о помощи", — подчеркнул Ким Чен Ын.
Он добавил, что народ КНДР осознал после слов Путина, что у страны есть "самый близкий друг".
Напомним, 27 июля река Амноккан вышла из берегов и стала угрожать прилегающим территориям. В опасности оказались почти пять тысяч жителей города Синыйджу и провинции Пхёнан-Пукто. Ким Чен Ын уже на следующий день прибыл в пострадавший регион и взял на себя руководство эвакуацией населения, также были привлечены более 10 вертолётов ВВС и судов, на которых вывозились жители. Путин поддержал КНДР в связи с наводнениями в северо-западных провинциях страны.