Фехтовальщицы принесли Украине первое золото на Олимпиаде в Париже
Победительницы олимпийского турнира по фехтованию. Обложка © Telegram / Федерація фехтування України
Актив олимпийской сборной Украины пополнился первой по счёту золотой медалью, которую в финале турнира на Играх в Париже завоевали фехтовальщицы. При этом женская команда едва не уступила представительницам Южной Кореи, чудом вырвав победу.
Большую часть поединка вели азиатские спортсменки. Переломить ситуацию смогла лишь Ольга Харлан, которая сравняла счёт тремя точными уколами, а затем закрепила успех. Встреча завершилась с общим счётом 45:42. Бронза же досталась японским фехтовальщицам.
Украинская сборная с одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалями закрепилась на 28-й строчке общего зачёта. Лидером идёт Китай. Спортсмены из этой страны суммарно завоевали 37 медалей, из которых 16 — высшей пробы.
Золотую медаль своей стране принесла и прыгунья из Доминики Теа Лафонд. Это первая олимпийская награда в истории крохотного государства в Карибском море. Аналогичным достижением может похвастать и легкоатлетка из Сент-Люси Жюльен Альфред.