Фехтовальщицы принесли Украине первое золото на Олимпиаде в Париже

Актив олимпийской сборной Украины пополнился первой по счёту золотой медалью, которую в финале турнира на Играх в Париже завоевали фехтовальщицы. При этом женская команда едва не уступила представительницам Южной Кореи, чудом вырвав победу.

Большую часть поединка вели азиатские спортсменки. Переломить ситуацию смогла лишь Ольга Харлан, которая сравняла счёт тремя точными уколами, а затем закрепила успех. Встреча завершилась с общим счётом 45:42. Бронза же досталась японским фехтовальщицам.