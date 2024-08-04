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4 августа, 04:21

Названа дата слушаний по делу Трампа о штурме Капитолия

Суд округа Колумбия: Слушания по делу о штурме Капитолия пройдут 16 августа

Разбирательство по делу о возможной предпринятой попытке Дональда Трампа сохранить власть в январе 2021 года и штурме Капитолия будет рассматриваться 16 августа. Такое решение принял Федеральный суд округа Колумбия. Это упоминается в письменном заявлении судьи Тани Чаткэн, которое было опубликовано в субботу.

Согласно информации в постановлении, заседание пройдёт в формате статусной конференции. При этом Трампу там быть не обязательно. Ожидается, что суд, скорее всего, не примет окончательное решение по делу до того, как состоятся выборы президента 5 ноября.

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Напомним, что Дональду Трампу предъявили сразу четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, произошедшем 6 января 2021 года. Ранее Верховный суд США вынес постановление, что Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Анатолий Симоненко
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