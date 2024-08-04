Названа дата слушаний по делу Трампа о штурме Капитолия

Разбирательство по делу о возможной предпринятой попытке Дональда Трампа сохранить власть в январе 2021 года и штурме Капитолия будет рассматриваться 16 августа. Такое решение принял Федеральный суд округа Колумбия. Это упоминается в письменном заявлении судьи Тани Чаткэн, которое было опубликовано в субботу.

Согласно информации в постановлении, заседание пройдёт в формате статусной конференции. При этом Трампу там быть не обязательно. Ожидается, что суд, скорее всего, не примет окончательное решение по делу до того, как состоятся выборы президента 5 ноября.