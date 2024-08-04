1,2 тысячи машин стоят в очереди у Крымского моста со стороны Кубани 4 августа, 07:43 Пробка у Крымского моста. Обложка © VK / Темрюк Инфо. Тамань. Голубицкая. Весь район

Перед Крымским мостом более тысячи машин ожидают проезда со стороны Тамани, при этом от Керчи автомобильной очереди нет. Об этом сообщается в телеграм-канале по дорожной ситуации на мосту. Данные приводятся на 10:00 (по Москве).

"В очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств. Время ожидания — более трёх часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", — уточняется в тексте.

Напомним, накануне утром, 3 августа, движение по Крымскому мосту временно перекрывали. В зоне подъезда к объекту скопилось много машин. Утром вчерашнего дня около 1800 автомобилей ждали проезда по Крымскому мосту с обеих сторон — и со стороны Крыма, и со стороны Кубани.

Авторы Татьяна Миссуми