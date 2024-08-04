Продюсер разоблачил враньё "непоющей" Пугачёвой и рассказал о её тайном концерте

Недавно Алла Пугачёва заявила журналистам, что якобы не поёт, ведь сейчас, по её мнению, не время для выступлений. Однако Примадонна продолжает выступать на частных мероприятиях и предпочитает это скрывать. По крайней мере, в этом уверен один из продюсеров, с которым пообщался kp.ru.

"На Родине Пугачёву никто не заказывает и не ждёт. Но её приглашают выступать по местам её заграничного пребывания — так выходит дешевле для заказчиков. За деньги — поёт!" — отметил он.

Говорят, что в июле 75-летняя артистка выступила на семейном празднике бизнесмена из Риги за 200 тысяч евро (более 18,5 миллиона рублей). Известно, что в это время певица отдыхала в Юрмале. Причём заказать Пугачёву через агентства не получится, позвать её можно только лично или через директора супруга и юмориста Максима Галкина*.

Примечательно, что Примадонна не любит частые перелёты, поэтому она чаще выступает непосредственно там, где находится. Однако у гостей на таких мероприятиях есть ограничения: им запрещается снимать фото и видео для социальных сетей, поэтому о частных концертах артистки мало что известно.

Напомним, о возвращении Пугачёвой на большую сцену заговорили после сделанного ею же заявления. Примадонна допустила, что при желании может вернуться в профессию. В свою очередь продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил уверенность, что этому не бывать. Он отметил, что её изношенный организм уже не осилит масштабную концертно-гастрольную деятельность. Отработать полноценное сольное выступление певица попросту не сможет.