У Волчанска Харьковской области ликвидирован командир роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) Игорь Федоренко с позывным Арктика. Об этом в воскресенье, 4 августа, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

"В районе Волчанска уничтожен командир роты 36-й ОБрМП ВСУ Игорь Федоренко. Бригада была сформирована в 2015 году из подразделений, бежавших годом ранее из Крыма", — написал он в телеграм-канале.

По словам Поддубного, украинские военные из этих подразделений причастны к террору мирных жителей Донбасса с 2015 года. Причём в 2022-м большая часть бригады дислоцировалась в Мариуполе вместе с членами Азова*. А после наступления Армии России сбежали, осев в Николаеве и на Херсонщине. Оттуда, в мае этого года, командование ВСУ перебросило 36-ю ОБрМП на Харьковское направление.

В копилке Арктики и побег из Авдеевки во время штурма российскими военными населённого пункта. Также Федоренко известен нет, что посылал своих солдат в "мясные штурмы" в Крынках, по его вине погибли сотни украинских бойцов. По сведениям военкоров, Арктика был ликвидирован 1 августа.