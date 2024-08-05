"Главный аргумент": Названо оружие ВС РФ, которое может устроить "ад на Земле" для ВСУ

Российские военные приготовили для ВСУ ужасный "сюрприз", по сравнению с которым ракеты "Искандер" покажутся просто праздничным салютом. Об этом заявил военный эксперт, специалист по армиям Североатлантического альянса Александр Артамонов в беседе с "Царьградом".

Сейчас ВС РФ активно используют на линии фронта "Искандеры". С их помощью, в частности, удалось уничтожить базу в Харькове со 100 иностранными наёмниками ВСУ. Однако в ход может быть пущено и более мощное оружие. Урон от него ожидается катастрофический. Речь идёт об объёмно-детонирующей авиабомбе (ОДАБ).

"ДАБ — это "аргумент" посерьёзнее, чем трёхтонный боеприпас, который сам по себе уже был премьерой и сейчас анонсирован. Для уничтожения подвижного состава, путепроводов, уничтожения опорников, то есть опорных тяжёлых районов, — все эти средства жизненно необходимы ввиду воинственной риторики НАТО и ужесточения давления на Россию", — отметил Артамонов.

Эксперт добавил, что эти объёмные детонирующие авиационные тяжёлые бомбы способны устроить "рукотворный ад на Земле". Это подтверждают и немецкие журналисты. В газете Bild уже написали, что страшные российские супербомбы несут катастрофический урон, поднимая столбы дыма и пламени не меньше чем на километр в небо.