"Главный аргумент": Названо оружие ВС РФ, которое может устроить "ад на Земле" для ВСУ
Военный эксперт Артамонов назвал ОДАБ серьёзным аргументом ВС РФ в СВО
Российские военные приготовили для ВСУ ужасный "сюрприз", по сравнению с которым ракеты "Искандер" покажутся просто праздничным салютом. Об этом заявил военный эксперт, специалист по армиям Североатлантического альянса Александр Артамонов в беседе с "Царьградом".
Сейчас ВС РФ активно используют на линии фронта "Искандеры". С их помощью, в частности, удалось уничтожить базу в Харькове со 100 иностранными наёмниками ВСУ. Однако в ход может быть пущено и более мощное оружие. Урон от него ожидается катастрофический. Речь идёт об объёмно-детонирующей авиабомбе (ОДАБ).
"ДАБ — это "аргумент" посерьёзнее, чем трёхтонный боеприпас, который сам по себе уже был премьерой и сейчас анонсирован. Для уничтожения подвижного состава, путепроводов, уничтожения опорников, то есть опорных тяжёлых районов, — все эти средства жизненно необходимы ввиду воинственной риторики НАТО и ужесточения давления на Россию", — отметил Артамонов.
Эксперт добавил, что эти объёмные детонирующие авиационные тяжёлые бомбы способны устроить "рукотворный ад на Земле". Это подтверждают и немецкие журналисты. В газете Bild уже написали, что страшные российские супербомбы несут катастрофический урон, поднимая столбы дыма и пламени не меньше чем на километр в небо.
Ранее Life.ru писал, что более мягкие методы воздействия на ВСУ оказались неэффективны, поэтому российские военные решили ужесточить тактику. Это необходимо для изменения линии фронта. В ход активно пускают "Искандеры", которые одним ударом могут превратить в пыль любой объект. К слову, так произошло во время ракетной атаки по американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) MLRS, которую разведка засекла у Новотроицкого. В результате удара была уничтожена универсальная пусковая установка MLRS, машина сопровождения и до 15 боевиков ВСУ.
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