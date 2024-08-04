Шольца объявили главным доказательством поражения Германии на Украине

Германия уже стала проигравшей стороной конфликта на Украине. Такое мнение выразил главред швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер.

"Германия явно находится в числе проигравших. Всего несколько лет назад она была ведущей державой в ЕС, а её канцлер (на тот момент Ангела Меркель) 10 раз подряд была названа самой влиятельной женщиной в мире по версии журнала Forbes. Кому сегодня пришла бы в голову идея включить [канцлера ФРГ] Олафа Шольца в число самых влиятельных людей мира?" – задаётся риторическим вопросом журналист.

Автор указывает, что если Лондон и Париж сохраняют шансы на военное сдерживание России благодаря своим арсеналам, то Берлину остаётся только уповать на помощь Вашингтона. При этом велик шанс, что в Овальный кабинет вернётся бывший президент США Дональд Трамп, а он может обязать Германию существенно нарастить расходы на оборону взамен на размещение американских ракет. Аналитик не исключает, что республиканец и вовсе откажется идеи размещения реактивных вооружений на территории ФРГ.