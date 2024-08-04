Шольца объявили главным доказательством поражения Германии на Украине
NZZ: В конфликте на Украине проигравшей оказалась Германия
Германия уже стала проигравшей стороной конфликта на Украине. Такое мнение выразил главред швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Эрик Гуйер.
"Германия явно находится в числе проигравших. Всего несколько лет назад она была ведущей державой в ЕС, а её канцлер (на тот момент Ангела Меркель) 10 раз подряд была названа самой влиятельной женщиной в мире по версии журнала Forbes. Кому сегодня пришла бы в голову идея включить [канцлера ФРГ] Олафа Шольца в число самых влиятельных людей мира?" – задаётся риторическим вопросом журналист.
Автор указывает, что если Лондон и Париж сохраняют шансы на военное сдерживание России благодаря своим арсеналам, то Берлину остаётся только уповать на помощь Вашингтона. При этом велик шанс, что в Овальный кабинет вернётся бывший президент США Дональд Трамп, а он может обязать Германию существенно нарастить расходы на оборону взамен на размещение американских ракет. Аналитик не исключает, что республиканец и вовсе откажется идеи размещения реактивных вооружений на территории ФРГ.
При этом в Германии усиливается и внутриполитическая турбулентность: украинский кризис усугубил существующий в ФРГ раскол на "восток" и "запад", у которых есть принципиальные различия в культурных и политических взглядах. А с течением времени пропасть между жителями страны, которые имеют противоположные взгляды на Россию и НАТО, только ширится. По мнению Гуйера, Германия ещё никогда не была так слаба в военном и экономическом отношениях, а также столь поляризована социально, как сейчас.
Это мнение разделяет и российский сенатор Алексей Пушков, который указал на то, что среди стран Запада нет государства, которому бы разрыв отношений с Россией повредил бы так же сильно, как Германии. При этом многочисленные усилия по помощи Киеву не принесли Берлину никакой выгоды. Да и тезису швейцарского журналиста о поляризации мнений легко найти подтверждение: буквально сегодня премьер-министр Тюрингии (один из регионов ФРГ) Бодо Рамелов призвал Евросоюз организовать оборонительный альянс с Россией.
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