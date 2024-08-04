Соединённые Штаты и НАТО разрабатывают новый план против Москвы, но её цель останется прежней – "измотать" Россию через Украину. Об этом сообщает портал infoBRICS.

"Североатлантический альянс, судя по всему, разрабатывает новый подход в отношениях с Российской Федерацией. Стратегия, как ожидается, будет такой же воинственной, как и предыдущая, если не хуже", — сказано в материале.

Портал ссылается на заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, который сказал о планах адаптировать подход военного альянса к нынешним реалиям, не отказываясь от главной цели — добиться военной победы Украины, выступающей инструментом Запада в прокси-войне с РФ. Если конкретно, то НАТО необходимы изменения, которые позволят принять более решительные меры поддержки Киева на протяжении горячей фазы конфликта. Кроме того, О'Брайен настаивает на том, чтобы страны "Большой семёрки" максимально быстро направили Украине конфискованные активы России.

Последним звеном в цепи изменений военного блока станет принятие Незалежной в состав, отмечает infoBRICS. Однако портал отмечает, что "новая стратегия" взаимодействия с Москвой будет успешна, только если альянс пересмотрит свои цели и перестанет стремиться сохранить за собой положение гегемона по принципу однополярности, иначе мира не достичь. Более того, если НАТО продолжит пытаться взять Россию в окружение и истощить, то конфликты продолжатся, так как Москва не прекратит обеспечивать безопасность жителей страны.