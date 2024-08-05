В Бурятии разрешили движение легковых автомобилей по автотрассе "Байкал"

В Бурятии на автомобильной дороге "Байкал" началось движение легковых машин с некоторыми промежутками. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

"На федеральной дороге Р-258 "Байкал" начали пропускать легковые авто по одной-две машины с промежутком в две-три минуты", — говорится в сообщении.