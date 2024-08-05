В Бурятии разрешили движение легковых автомобилей по автотрассе "Байкал"
В Бурятии на автомобильной дороге "Байкал" началось движение легковых машин с некоторыми промежутками. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
"На федеральной дороге Р-258 "Байкал" начали пропускать легковые авто по одной-две машины с промежутком в две-три минуты", — говорится в сообщении.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики сообщили, что подводящий канал Саган-Нурского водохранилища временно перекроют. Глава ведомства Галсан Дареев уточнил, что уже сегодня, 5 августа, начнутся земляные работы, что позволит избежать переполнения водохранилища. Причём сама плотина находится в "хорошем состоянии".
Напомним, что в Бурятии ввели режим ЧС из-за перелива через дамбу водохранилища. В ходе происшествия затопленными рискуют оказаться пять населённых пунктов. Сложная ситуация и в соседнем Забайкалье — из-за обильных осадков две реки вышли из берегов, МЧС эвакуировало около 100 местных жителей нескольких населённых пунктов из-за паводка.
Life.ru