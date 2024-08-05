Зеленский считает, что Запад боится сбивать российские ракеты
Соседи Украины боятся сбивать российские ракеты из-за возможной реакции Москвы — так считает Владимир Зеленский, его словам приводит издание "Страна.ua".
"Он говорит, что партнёры боятся излишней эскалации, но Киев намерен продавливать эту тему", — говорится в сообщении СМИ.
Зеленский всё же намерен обсудить с соседними странами возможность уничтожения российских ракет над украинской территорией.
Напомним, ранее Зеленский по итогам встречи с главой польского правительства Дональдом Туском заявлял что в Варшаве прорабатывают механизм уничтожения российских ракет в небе над Украиной. Однако это предложение не нашло поддержки в НАТО.
Shutterstock/FOTODOM/Dmytro Larin