Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 08:13

Зеленский считает, что Запад боится сбивать российские ракеты

Соседи Украины боятся сбивать российские ракеты из-за возможной реакции Москвы — так считает Владимир Зеленский, его словам приводит издание "Страна.ua".

"Он говорит, что партнёры боятся излишней эскалации, но Киев намерен продавливать эту тему", — говорится в сообщении СМИ.

Зеленский всё же намерен обсудить с соседними странами возможность уничтожения российских ракет над украинской территорией.

Приспешники Зеленского убеждают ЕС сбивать российские ракеты над Западной Украиной
Приспешники Зеленского убеждают ЕС сбивать российские ракеты над Западной Украиной

Напомним, ранее Зеленский по итогам встречи с главой польского правительства Дональдом Туском заявлял что в Варшаве прорабатывают механизм уничтожения российских ракет в небе над Украиной. Однако это предложение не нашло поддержки в НАТО.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Dmytro Larin

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров