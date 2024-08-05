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Регион
5 августа, 09:53

Почти сто детей эвакуируют из нелегального лагеря на необитаемом острове в Приморье

В Приморье суд закрыл нелегальный детский лагерь на необитаемом острове

Нелегальный детский лагерь, закрытый в Приморье. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

Нелегальный детский лагерь, закрытый в Приморье. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

В Приморье суд запретил работу нелегального детского лагеря на необитаемом острове Аскольд. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Прокуратуры.

Нелегальный детский лагерь, закрытый в Приморье. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

Нелегальный детский лагерь, закрытый в Приморье. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

"Установлено, что Фондом поддержки молодёжных инициатив "Татьянин день", в рамках приобретённых путёвок, организован выезд на остров Аскольд <...> группы из 94 детей. Детский лагерь не включён в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, вследствие чего не вправе оказывать данные услуги", — говорится в сообщении надзорного органа.

Нелегальный детский лагерь, закрытый в Приморье. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

Нелегальный детский лагерь, закрытый в Приморье. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

Более того, постройки на острове были возведены самовольно и без соблюдения требований безопасности, что создавало угрозу детям. А в ходе работы со специалистами Роспотребнадзора и МЧС были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства. Фемида решила запретить работу объекта.

Эвакуацию детей с острова проведут при установлении благоприятной погоды. В социальных сетях писали, что администрация не обеспечила несовершеннолетних горячей водой, достаточным количеством еды и чистыми комнатами, а одну десятилетнюю девочку якобы даже заставили мыть туалет. После появления тревожных сообщений Следком возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности несовершеннолетних".

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Ранее в детском лагере "Огонёк" под Калининградом произошло массовое отравление. Заразились 32 ребёнка, пятерых госпитализировали. Следком начал проверку. Причиной, как оказалось, стал ротавирус.

Матвей Константинов
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