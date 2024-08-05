Почти сто детей эвакуируют из нелегального лагеря на необитаемом острове в Приморье

В Приморье суд запретил работу нелегального детского лагеря на необитаемом острове Аскольд. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Прокуратуры.

Нелегальный детский лагерь, закрытый в Приморье. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

"Установлено, что Фондом поддержки молодёжных инициатив "Татьянин день", в рамках приобретённых путёвок, организован выезд на остров Аскольд <...> группы из 94 детей. Детский лагерь не включён в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, вследствие чего не вправе оказывать данные услуги", — говорится в сообщении надзорного органа.

Нелегальный детский лагерь, закрытый в Приморье. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

Более того, постройки на острове были возведены самовольно и без соблюдения требований безопасности, что создавало угрозу детям. А в ходе работы со специалистами Роспотребнадзора и МЧС были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства. Фемида решила запретить работу объекта.