Венгерский патрульный катер буквально сделал сальто на пограничной с Украиной реке Тисе. Местные СМИ пишут, что судно влетело в канат парома, натянутый между берегами. Это происшествие попало на видео.

Утверждается, что в этот раз "река смерти" не забрала очередную душу. Более того, полицейский, управлявший катером, сам доплыл до берега.

Напомним, Тису не просто так прозвали рекой смерти: именно через неё украинские уклонисты, спасающиеся от "могилизаторов" ТЦК, бегут за границу. Из-за этого киевские власти расставили по периметру мины, на которых уже подорвалось несколько человек, и обнесли берег колючей проволокой. На этом фоне воды Тисы регулярно выносят тела бедолаг, очередное было найдено совсем недавно.