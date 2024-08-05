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5 августа, 11:26

Венгерский патрульный катер влетел в трос и сделал эффектное сальто на реке Тисе

Венгерский катер влетел в канат парома и перевернулся на границе с Украиной

Венгерский патрульный катер буквально сделал сальто на пограничной с Украиной реке Тисе. Местные СМИ пишут, что судно влетело в канат парома, натянутый между берегами. Это происшествие попало на видео.

Момент инцидента с венгерским патрульным катером на реке Тисе. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Утверждается, что в этот раз "река смерти" не забрала очередную душу. Более того, полицейский, управлявший катером, сам доплыл до берега.

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Напомним, Тису не просто так прозвали рекой смерти: именно через неё украинские уклонисты, спасающиеся от "могилизаторов" ТЦК, бегут за границу. Из-за этого киевские власти расставили по периметру мины, на которых уже подорвалось несколько человек, и обнесли берег колючей проволокой. На этом фоне воды Тисы регулярно выносят тела бедолаг, очередное было найдено совсем недавно.

Обложка ©

Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Матвей Константинов
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