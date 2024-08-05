Эрдоган обрушился на Запад из-за действий Израиля в Газе

Страны Запада стали соучастниками политики Израиля по совершению геноцида в секторе Газа. С таким обвинением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Западные страны являются соучастниками израильской политики геноцида [в секторе Газа]. Мировая политика переживает один из самых сложных периодов в истории. В международной системе образовался серьёзный вакуум, и мы сталкиваемся с потерей морали и совести", — приводит телеканал TRT Haber слова турецкого лидера.