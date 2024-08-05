Эрдоган обрушился на Запад из-за действий Израиля в Газе
TRT Haber: Эрдоган обвинил Запад в соучастии в преступлениях Израиля в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography
Страны Запада стали соучастниками политики Израиля по совершению геноцида в секторе Газа. С таким обвинением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Западные страны являются соучастниками израильской политики геноцида [в секторе Газа]. Мировая политика переживает один из самых сложных периодов в истории. В международной системе образовался серьёзный вакуум, и мы сталкиваемся с потерей морали и совести", — приводит телеканал TRT Haber слова турецкого лидера.
Эрдоган указал, что премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху нужно привлечь к ответственности за совершённые в Газе преступления. По его словам, виновные в геноциде должны находиться в суде.
Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль так же, как когда-то "вошла в Ливию и Нагорный Карабах". В ответ на это глава израильского МИД Исраэль Кац предрёк турецкому главе судьбу казнённого лидера Ирака Саддама Хусейна.