Журова раскрыла, как США могут попытаться очернить российский спорт

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что США готовят новый этап кампании по изоляции России в мировом спорте. Парламентарий предположила, что американцы воспользуются скандальным "законом Родченкова", сообщает kp.ru.

"Если они готовят такой вброс, то дальше, скорее всего, пойдут по так называемому закону Родченкова. Есть у них такой закон, который ВАДА не поддерживает, но он позволяет США самим проводить расследования, назначать виноватых, придумывать наказания", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

"Закон Родченкова", названный в честь бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который сбежал на Запад и обвинил Россию в государственной допинговой программе, вступил в силу в 2020 году. Согласно ему, обвинение может запрашивать для нарушителей до десяти лет лишения свободы и до одного миллиона долларов штрафа. По заверениям США, он нацелен на тех, кто принуждает спортсменов принимать допинг.

Отвечая на вопрос, почему, по данным СВР, основной удар планируется нанести по фигурному катанию, синхронному плаванию и художественной гимнастике, Журова отметила, что эти виды спорта всегда очень сильно ассоциируются с Россией, с её культурой и духовностью.

"Все наши программы всегда делаются с душой. Там вроде и спорт, но и лицо нашей страны. И поэтому им надо загнать эти виды спорта в яму, чтобы наши спортсмены и тренеры уезжали работать в США, разбегались по другим странам. Они то же самое уже сделали с нашей лёгкой атлетикой. Потому что в лёгкой атлетике самое большое количество медалей. Кто выигрывает лёгкую атлетику, тот часто выигрывает общий зачёт Олимпийских игр <...> Логика такая: "Так, где у них больше медалей? Ага, надо отстрелить будущее поколение здесь", — указала депутат.

По мнению Журовой, России и Китаю нужно создавать общие лиги по фигурному катанию и по художественной гимнастике по образцу Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где будет большое шоу и соответствующие зарплаты.

"И пусть потом США брызгают слюной и говорят, что у нас там что-то нечестно, или обвиняют в чём угодно. Эти лиги уже будут работать и показывать красоту наших видов спорта", — заключила Журова.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Свищёв считает маловероятным, что у Штатов получится очернить российский спорт.

"История, к сожалению, не новая, она нам хорошо известна. Считаю, маловероятно, что у них что-то получится. Мы сейчас видим ситуацию с развитием дела Камилы Валиевой, это некоторое продолжение. Они не хотят, чтобы эти скандалы забывались", — передаёт слова Свищёва "Лента.ру".

При этом депутат призвал соответствующие службы обратить внимание на вопросы внутренней спортивной повестки США.

"Им стоит обратить внимание на то, почему в США у представителей многих видов спорта есть легальная возможность применять запрещённые препараты — в американском футболе, баскетболе", — отметил он.