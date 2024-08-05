Путин расширил выплаты в 5 млн рублей на семьи погибших в зоне СВО сотрудников СК
Президент России Владимир Путин распространил выплату в пять миллионов рублей в случае гибели в зоне спецоперации (СВО) на сотрудников Следственного комитета России (СК РФ). Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
В документе поясняется, что выплата будет осуществляться в равных долях жене (мужу), родителям и детям. Путин также установил выплаты в три миллиона рублей в случае, если сотрудник надзорного ведомства получит ранение в зоне проведения СВО.
Ранее глава государства подписал указ, согласно которому бойцам СВО, подписавшим контракт с 1 августа и до конца года, положена федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей. В Кремле отметили, что эта мера финансовой помощи направлена на поддержку участников спецоперации.
Telegram / Минобороны России