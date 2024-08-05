Путин расширил выплаты в 5 млн рублей на семьи погибших в зоне СВО сотрудников СК

Президент России Владимир Путин распространил выплату в пять миллионов рублей в случае гибели в зоне спецоперации (СВО) на сотрудников Следственного комитета России (СК РФ). Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

В документе поясняется, что выплата будет осуществляться в равных долях жене (мужу), родителям и детям. Путин также установил выплаты в три миллиона рублей в случае, если сотрудник надзорного ведомства получит ранение в зоне проведения СВО.