"Спартак" всухую разгромил аутсайдера РПЛ

Московский "Спартак" разгромил самарские "Крылья Советов" в матче третьего тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась в пользу красно-белых со счётом 3:0.

Москвичи ещё в первом тайме забили в ворота соперников два года — отличились нападающий Манфред Угальде (29-я минута) и полузащитник Данил Пруцев (40-я). Во втором тайме костариканец оформил дубль, забив на 56-й минуте. Стоит отметить, что в этом матче дебютировал новичок столичной команды Марькиньос. 24-летний бразильский хавбек перешёл из "Ференцвароша".

После трёх туров "Спартак" находится на пятом месте в турнирной таблице с шестью очками, "Крылья" идут на последней строчке, не имея в активе набранных очков. В следующем туре москвичи сыграют дома с "Ахматов", а самарцы примут "Факел". Обе игры пройдут 11 августа.