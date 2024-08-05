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5 августа, 19:25

"Спартак" всухую разгромил аутсайдера РПЛ

"Спартак" разгромил дома "Крылья Советов" 3:0, Угальде сделал дубль

Футболисты "Спартака" радуются голу в ворота "Крыльев Советов. Обложка © Telegram / ФК "Спартак-Москва"

Футболисты "Спартака" радуются голу в ворота "Крыльев Советов. Обложка © Telegram / ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" разгромил самарские "Крылья Советов" в матче третьего тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась в пользу красно-белых со счётом 3:0.

Москвичи ещё в первом тайме забили в ворота соперников два года — отличились нападающий Манфред Угальде (29-я минута) и полузащитник Данил Пруцев (40-я). Во втором тайме костариканец оформил дубль, забив на 56-й минуте. Стоит отметить, что в этом матче дебютировал новичок столичной команды Марькиньос. 24-летний бразильский хавбек перешёл из "Ференцвароша".

После трёх туров "Спартак" находится на пятом месте в турнирной таблице с шестью очками, "Крылья" идут на последней строчке, не имея в активе набранных очков. В следующем туре москвичи сыграют дома с "Ахматов", а самарцы примут "Факел". Обе игры пройдут 11 августа.

"Спартак" разгромил "Динамо" в московском дерби
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Ранее Life.ru писал, что "Локомотив" разгромил "Ахмат", забив пять безответных голов. Дублем в составе железнодорожников отметился защитник Жерзино Ньямси. По голу на счету Дмитрия Воробьёва, Вадима Ракова и Алексея Батракова.

Никита Никонов
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