Защита потребовала закрыть в США дело обменянного россиянина

Адвокаты Вадима Конощёнка подали ходатайство в федеральный суд Восточного округа штата Нью-Йорк с просьбой о закрытии дела против россиянина. Это требование связано с тем, что 29 июля американский президент Джо Байден предоставил россиянину полное помилование в рамках недавнего обмена заключёнными между Россией и США.

В направленном в суд документе указано, что россиянин вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и на основании предоставленного помилования и согласия правительства покинул США. В связи с этим защита требует суд прекратить дело в отношении Конощёнка окончательно без права обжалования.