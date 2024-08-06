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5 августа, 21:50

Защита потребовала закрыть в США дело обменянного россиянина

Адвокат Конощёнка: Защита требует от суда снятия всех обвинений с россиянина

Адвокаты Вадима Конощёнка подали ходатайство в федеральный суд Восточного округа штата Нью-Йорк с просьбой о закрытии дела против россиянина. Это требование связано с тем, что 29 июля американский президент Джо Байден предоставил россиянину полное помилование в рамках недавнего обмена заключёнными между Россией и США.

В направленном в суд документе указано, что россиянин вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и на основании предоставленного помилования и согласия правительства покинул США. В связи с этим защита требует суд прекратить дело в отношении Конощёнка окончательно без права обжалования.

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Напомним, что Вадима Конощёнка задержали в 2022 году в Эстонии, после чего экстрадировали в США. Там его назвали "сотрудником российской разведки" и обвинили в контрабанде электроники для российского оборонного сектора. Свою вину россиянин не признал. Он вернулся на родину в рамках недавнего обмена.

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ТАСС / Кирилл Зыков

Кирилл Сосновских
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