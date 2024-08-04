Белый дом огласил свой план мести за американцев в тюрьмах России
Кирби: Вашингтон обещает новые санкции против РФ за "удержание граждан США"
Джон Кирби. Обложка © ТАСС / Pool/ABACA
США намереваются вновь принять очередные антироссийские санкции, объясняя их "неправомерным удержанием американских граждан". Планы Вашингтона раскрыл координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в беседе с телеканалом Fox News.
"Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем", — подчеркнул он.
Кирби добавил, что США не отказываются от своей политики оказывать максимальное давление на Москву. Однако при этом, по его словам, американские власти хотят продолжать вести с Кремлём переговоры по вопросу возвращения н родину своих граждан, в том числе экс-работника американского посольства в Москве Марка Фогеля, осуждённого в России за перевозку и хранение наркотиков в особо крупном размере.
Напомним, самый масштабный обмен заключёнными между РФ и Западом произошёл 1 августа этого года. Москва передала американской стороне 16 человек, среди которых репортёр The Wall Street Journal Эван Гершкович и экс-морпех Пол Уилан. В Россию при этом были возвращены 8 освобождённых и двое детей. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал обмен успешным для России, а также подчеркнул, что это результат "филигранной работы" российских ведомств. Он добавил, что все вернувшиеся на родину россияне — настоящие герои, те, кто трудились в составе спецслужб на благо своей страны.