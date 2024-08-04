Белый дом огласил свой план мести за американцев в тюрьмах России

"Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем", — подчеркнул он.

Кирби добавил, что США не отказываются от своей политики оказывать максимальное давление на Москву. Однако при этом, по его словам, американские власти хотят продолжать вести с Кремлём переговоры по вопросу возвращения н родину своих граждан, в том числе экс-работника американского посольства в Москве Марка Фогеля, осуждённого в России за перевозку и хранение наркотиков в особо крупном размере.