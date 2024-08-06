Сотрудники парка и выставочного центра "Патриот" допрошены по делу о хищении

Сотрудники парка и комплексно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье допрошены по делу о хищении руководством бюджетных средств. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника ТАСС, на территории проведены выемки документов, которые представляют значение для следствия.