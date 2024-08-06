Сотрудники парка и выставочного центра "Патриот" допрошены по делу о хищении
Выставка на территории парка "Патриот" в Подмосковье. Обложка © parkpatriot.ru
Сотрудники парка и комплексно-выставочного центра "Патриот" в Подмосковье допрошены по делу о хищении руководством бюджетных средств. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.
По словам собеседника ТАСС, на территории проведены выемки документов, которые представляют значение для следствия.
Напомним, 5 августа Следком сообщил о задержании директора "Патриота" Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на работу парка. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", чиновникам грозит до десяти лет лишения свободы. Известно, что они сотрудничают со следствием.